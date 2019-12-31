В Нур-Султане стартовал заключительный в уходящем году игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный Барыс оказался сильнее китайского клуба Куньлунь Ред Стар со счетом 2:1.

В Нур-Султане стартовал заключительный в уходящем году игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Барыс" оказался сильнее китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" со счетом 2:1.За победителей шайбы забросили Корбэн Найт и Дастин Бойд. Единственный гол у гостей оказался на счету Кори Кейна."Барыс" набрал 55 баллов после 42 игр, располагаясь на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Китайская команда с 48 очками осталась на Востоке на пятой позиции.