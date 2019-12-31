При оформлении сделки купли-продажи жилой недвижимости одним из важных пунктов является проверка документов. Невыполнение этого пункта грозит проблемами как продающей стороне, так и принимающей, особенно это актуально, если продавец скрыл наличие жильца. Иногда выписать человека из квартиры будет невозможно даже в суде!

Каким жильцам следует уделить особое внимание?В первую очередь, это дети. Перед сделкой нужно убедиться, что все несовершеннолетние уже выписаны, при этом условия нового жилья должны быть не хуже тех, которые были в старой квартире или доме. Более того, если жилье куплено с привлечением маткапитала, ребенку по закону должна быть выделена доля.Еще одна категория граждан, интересы которой охраняются с особым вниманием – дети-сироты, проживающие в интернате или детском доме. Даже если их родители лишены родительских прав, по достижению совершеннолетия ребенок будет жить по месту их регистрации.Супруги – еще одна категория "опасных" жильцов. Если объект недвижимости был приобретен в собственность уже после заключения брака, супруг продавца имеет право остаться в квартире, даже если она оформлена не на него. Особенно, если это закреплено брачным договором!К числу собственников, которые не будут сняты с регистрационного учета по требованию третьих лиц, также относятся рентополучатели, подарившие свое жилье в обмен на пожизненное содержание, и люди, отказавшиеся от приватизации в пользу других членов семьи. И те, и другие имеют право на бессрочное проживание, что подтвердит любой суд.Можно попробовать решить этот вопрос, признав любого человека из этого списка без вести пропавшим, тем более если фактически в квартире он не проживает. Но и это не панацея! Как только жилец объявится на пороге, суд тут же восстановит его в правах на собственность, и совершенная вами сделка купли-продажи помешать этому не сможет.