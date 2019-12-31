В Краснотурьинске работницы бара повздорили с мужчиной. Мать женщины, атаковавшей первой, пришла на помощь дочери и одним ударом вывела противника из строя. Пострадавший был доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию.

Камера наблюдения, установленная в одном из кафе города Краснотурьинска, расположенного в Свердловской области, запечатлела конфликт, завершившийся поножовщиной.Как сообщают местные СМИ, в минувшее воскресенье, 29 декабря, 26-летний мужчина по имени Николай решил провести время в баре. По неустановленной пока причине у него возник конфликт с работницей заведения.В тот момент, когда он беседовал с компанией, сидевшей за одним из столиков, женщина внезапно атаковала его, нанеся четыре удара ножом в спину.Когда пострадавший попытался перейти в контрнаступление в дело вступила еще одна женщина – мать первой участницы противостояния, вооруженная более внушительным ножом. Она нанесла мужчине один удар, которого оказалось достаточно для того, чтобы вывести противника из строя.Посетитель, получивший несколько ножевых ранений, был доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию.Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицией по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что в настоящее время задержана одна подозреваемая – предположительно, речь идет о более старшей участнице конфликта.