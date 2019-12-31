Необходимым компромиссом, который нужно было найти, назвал российский премьер-министр Дмитрий Медведев заключенный между Россией и Украиной на 5 лет контракт на транзит газа. Такую запись Медведев сделал на своей страничке ВКонтакте.

Необходимым компромиссом, который нужно было найти, назвал российский премьер-министр Дмитрий Медведев заключенный между Россией и Украиной на 5 лет контракт на транзит газа. Такую запись Медведев сделал на своей страничке "ВКонтакте".При этом премьер подчеркнул, что правительство и "Газпром" работали над этим вопросом с Украиной весьма продолжительное время как в двустороннем, так и в трехстороннем формате, с участием Европейской комиссии. Телеканал "Россия 24" отмечает, что Медведев подписание договора резюмировал: подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться."Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны", — подчеркнул Дмитрий Медведев.Заявление после подписания договора сделал и "Газпром". Российская компания подчеркнула, что доказала в очередной раз, что является надежным и стабильным поставщиком газа в Европу. Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что "Газпром" сделал все возможное для подписания соглашений, чтобы с 1 января 2020 года транзит российского газа в Европу был гарантирован.