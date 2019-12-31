Экипаж Международной космической станции (МКС) встретит Новый год 15 раз.

Экипаж Международной космической станции (МКС) встретит Новый год 15 раз.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в "Роскосмосе", подчеркнув, что космонавты за сутки пролетят 1 января 2020 года 15 полных суточных витков.Отмечается, что Новый год по московскому времени они встретят над Тихим океаном, по Гринвичу — над Сибирью в районе озера Байкал, по времени NASA — над Атлантическим океаном.Сообщается, что в отличие от остальных россиян, у отечественного экипажа МКС в новогодние каникулы только два выходных дня — Александр Скворцов и Олег Скрипочка смогут отдохнуть 1 января и 7-го, на православное Рождество.В пресс-службе госкорпорации также рассказали, что МКС к Новому году празднично украшен — на стенах новогодние украшения и искусственные снежинки. Сам же экипаж с недавно прибывшим космическим грузовым кораблем получил новогодние подарки и угощение, в частности цитрусовые: апельсины и мандарины.