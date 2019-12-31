Грудной ребенок и мужчина были госпитализированы после столкновения трамвая с грузовиком на севере Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД. Авария попала в объектив камеры наблюдения.

Грудной ребенок и мужчина были госпитализированы после столкновения трамвая с грузовиком на севере Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД. Авария попала в объектив камеры наблюдения.Авария произошла в 20:21 30 декабря на углу Соболевского проезда и Коптевского бульвара. На кадрах видно, как самосвал, не сбавляя скорости, выезжает на перекресток и врезается в первый вагон трамвая. От удара общественный транспорт сошел с рельсов и снес мачту освещения.Первоначально сообщалось о шестерых пострадавших, среди которых двое детей. По последним данным полицейских, в больницу были доставлены месячный младенец и мужчина — у них диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы.