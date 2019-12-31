По меньшей мере один человек пострадал во время пожара и последовавшего за ним мощного взрыва на газовой АЗС в челябинской Сатке. Очевидцы сняли на видео вздымающийся в небо огненный шар.

По меньшей мере один человек пострадал во время пожара и последовавшего за ним мощного взрыва на газовой АЗС в челябинской Сатке. Очевидцы сняли на видео вздымающийся в небо огненный шар.ЧП произошло, по предварительным данным, около 20:30 по местному времени (18:30 по Москве) 30 декабря на углу улиц Орджоникидзе и 100-летия Комбината Магнезит. По одной версии, на АЗС оторвало шланг, по другой, произошел сбой во время заправки газового баллона. Как бы то ни было, пламя быстро охватило павильон, а после взрыва перебросилось на соседнюю автомойку."Пострадал мужчина, он сейчас в реанимации. Там волной собаку снесло прямо с будкой. Ничего от нее не осталось", — рассказал "Первому областному" очевидец.После мощного хлопка на некоторых улицах Сатки пропало электричество. В настоящее время пожар полностью потушен.