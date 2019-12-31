Москву в новогодние праздники будут охранять более 40 тысяч человек. Среди них будут сотрудники Росгвардии, полиции и частных охранных предприятий, сообщает В центральной части столицы за ..

Москву в новогодние праздники будут охранять более 40 тысяч человек. Среди них будут сотрудники Росгвардии, полиции и частных охранных предприятий, сообщаетВ центральной части столицы за порядком будут следить более 11 тысяч человек: 3,3 тысячи полицейских, 3,4 тысячи росгвардейцев, 2,5 тысячи народных дружинников и две тысячи охранников. Они будут дежурить у множества пропускных пунктов и металлодетекторов.