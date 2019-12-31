Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука модель Светлана Бондарчук счастлива с новым избранником. 51-летняя светская львица даже задумалась о детях.

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука модель СветланаБондарчук счастлива с новым избранником. 51-летняя светская львица дажезадумалась о детях.Светлана Бондарчук продолжительное время встречается с директоромдизайнерского агентства Сергеем Харченко. В отношениях влюбленных царит взаимопонимание.Модель даже задумалась об общих наследниках."Я бы хотела еще детей от своего нынешнего мужчины. Было бызамечательно, если бы помимо наших уже имеющихся детей, которых достаточноеколичество, у нас появился общий ребенок. Наверное, мальчик был бы лучше. Мнекак-то с мальчиками понятнее. Хотя девочка тоже хорошо. Можно и мальчика, идевочку", – цитирует Светлану Бондарчук сайт со ссылкой на шоу "Детектор лжи" на ютуб-канале издания Tatler.Между тем оформлять отношения официально модель не хочет.Светская львица считает, что можно прожить счастливо и без штампа в паспорте.Светлана Бондарчук осознает, что только одно ее желаниестать матерью в 51 год вызовет негативную реакцию общественности. Как, впрочем,и ее признание о том, что она не любит, когда ее называют бабушкой.28 Ноя 2019 в 7:19 PSTКроме того светская львица часто подвергается нападкам из-запристрастия к откровенным нарядам и смелым фотосессиям. По словам Светланы, накритику внешнего вида она перестала обращать внимание."Меня смущают не морщины, а проблемы с работойорганизма. Я вижу на примере своей мамы. Она за последние годы сталачувствовать себя заметно хуже. Конечно, меня очень беспокоит, что в скоромвремени я могу с этим столкнуться", – поведалаТакже светская львица не стала скрывать, что развод сФедором Бондарчуком для нее стал настоящим испытанием. Между тем о расставаниис мужем она не жалеет."Развестись с человеком, с которым я жила большой отрезокжизни, сложно. Вопрос нашего разрыва связан с кризисом в отношениях. Но никтоникого не уводил и ни к кому не уходил. У нас не было разлучников", – заверила