Адвокат афроамериканца Графтона Томаса, который был задержан по подозрению в нападении с ножом неподалеку от синагоги в районе Монси в штате Нью-Йорк, заявил, что тот страдал психическими расстройствами. Семья сообщила, что ранее 37-летний Томас проходил курс лечения подобных заболеваний.

Адвокат афроамериканца Графтона Томаса, который был задержан по подозрению в нападении с ножом неподалеку от синагоги в районе Монси в штате Нью-Йорк, заявил, что тот страдал психическими расстройствами.Как передает CNN, в заявлении семьи задержанного, которое обнародовал адвокат, говорится, что если то, в чем обвиняют Томаса, действительно было совершено им, то это "трагическим образом отражает его серьезные психические расстройства".Семья сообщила, что ранее 37-летний Томас "проходил курс лечения подобных заболеваний".Также стало известно, что в течение 2019 года он дважды задерживался сотрудниками полиции по обвинению в "создании угрозы жизни других людей". Однако о каких именно инцидентах идет речь, адвокат не уточнил, передает ТАСС.Ранее Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев (OJPAC) заявил о том, что в результате нападения в доме хасидского раввина в Монси, которое произошло 28 декабря, на седьмой день иудейского праздника Ханука, пострадали как минимум пять человек.Кроме того, по сообщениям американских СМИ, Томас пытался ворваться в расположенную рядом синагогу, но ее двери удалось быстро закрыть и предотвратить еще одно нападение.Президент США Дональд Трамп назвал это происшествие "ужасающим", а губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что власти расценивают его как акт внутреннего терроризма.В этот же день в Техасе злоумышленник открыл стрельбу в храме во время службы.