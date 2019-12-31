Западные журналисты выяснили, что на экранах кинотеатров может появиться новый фильм о Гарри Поттере. При этом основной актерский состав вернется к своим ролям, сообщает По данным СМИ, ..

Западные журналисты выяснили, что на экранах кинотеатров может появиться новый фильм о Гарри Поттере. При этом основной актерский состав вернется к своим ролям, сообщаетПо данным СМИ, действия фильма будут разворачиваться спустя 20 лет после завершения оригинальной франшизы. Сюжет расскажет о дочери злодея Волан-де-Морта, которая попытается вернуть отца к жизни. Кроме того, одним из центральных персонажей станет сын Гарри – Альбус Северус.Напомним, что последний фильм о Гарри Поттере вышел в 2011 году. В главных ролях франшизы снимались Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.