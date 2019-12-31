На Кубани в станице Староминской 10-летнему мальчику оторвало три пальца взрывом петарды. Он находится в стабильном состоянии, но Новый год проведет в больнице.

На Кубани 10-летнему мальчику оторвало три пальца взрывом петарды.ЧП произошло в станице Староминской. Ребенок был госпитализирован. Как рассказал РИА Новости главный врач Староминской ЦРБ Юрий Демидов, он находится в стабильном состоянии, но Новый год проведет в больнице. Врачи предполагают, что через неделю пострадавшего выпишут.Между тем МЧС России перешло в режим повышенной готовности на время новогодних праздников. В ведомстве напоминают об опасности пиротехнических изделий и советуют носить с собой огнетушитель к местам пуска фейерверков.