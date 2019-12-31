В провинции Онтарио на востоке Канады более 55 тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате массовых повреждений линий электропередачи, которые были вызваны порывистым ветром и ледяным дождем.

В провинции Онтарио на востоке Канады более 55 тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате массовых повреждений линий электропередачи, которые были вызваны порывистым ветром и ледяным дождем. Такие данные сообщает местная энергосетевая компания Hydro One.Как отмечается, аварийным бригадам уже удалось восстановить подачу энергии в более чем 39 тысяч жилых домов и строений. В настоящее время без света остаются около 16 тысяч потребителей. Для устранения неполадок направлены дополнительные аварийные бригады, передает ТАСС.Национальное метеобюро сообщает, что сейчас в Онтарио скорость ветра местами достигает 22 метров в секунду. В результате оказались повалены сотни рекламных конструкций и деревьев – это и вызвало обрывы проводов.Данных о пострадавших от удара стихии пока не поступало.