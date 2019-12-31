Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, как можно справиться с похмельем после новогодних гуляний. В первую очередь, врач рекомендовал отказаться от активного отдыха, ..

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, как можно справиться с похмельем после новогодних гуляний. В первую очередь, врач рекомендовал отказаться от активного отдыха, передаетЕсли в течение нескольких часов состояние не улучшилось, следует выпить кефира или некрепкого чая. Подойдут также рассолы, белковые бульоны или нежирная яичница. Важно не употреблять сладкого, поскольку оно ухудшает переработку алкоголя. Также не стоит употреблять кофе и пытаться прогнать похмелье прогулками.