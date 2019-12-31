Эксперты в области туризма составили рейтинг самых популярных среди путешественников регионов России. Среди городов лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, передает Первое место ..

Эксперты в области туризма составили рейтинг самых популярных среди путешественников регионов России. Среди городов лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, передаетПервое место занял Краснодарский край, который за 2019 год посетили 17 миллионов туристов. Серебро досталось Московской области, которая уступила лидеру списка лишь на один миллион человек. Третья строчка досталось Крыму, который принял 7,5 миллиона гостей. За ним следуют сразу три региона: Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область, у каждого из которых на счету по пять миллионов туристов.