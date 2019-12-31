Голливудская звезда Шэрон Стоун пожаловалась на блокировку ее аккаунта на одном из популярных сайтов знакомств. 61-летняя актриса сообщила, что это произошло, когда сервис решил, что это может быть не она. А это я! Не выгоняйте меня из сообщества, — написала Шэрон Стоун.

Голливудская звезда Шэрон Стоун пожаловалась на блокировку ее аккаунта на одном из популярных сайтов знакомств.61-летняя актриса, которая до сих пор для многих является олицетворением "Основного инстинкта", сообщила, что это произошло, когда сервис решил, что это может быть не она."А это я! Не выгоняйте меня из сообщества", — написала Шэрон Стоун.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Sharon Stone (@sharonstone) 30 Дек 2019 в 1:14 PSTАмериканская актриса и бывшая модель, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на премию "Оскар" была замужем за продюсером Майклом Гринбергом и журналистом Филом Бронштейном.В прошлом году СМИ сообщали о романе актрисы с 42-летним специалистом по недвижимости Анджело Боффой, но в октябре 2018-го они рассталась, передает РИА Новости.В начале 2019 года в прессу попала информация о, предположительно, новом возлюбленном Шэрон Стоун — 50-летнем журналисте и экологе Энцо Курсио, который был кандидатом на Нобелевскую Премию Мира прошлого года от Италии.