Чем ближе подходил конец 2019 года, тем пристальнее общественность России и Белоруссии следила за переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам интеграции двух стран в рамках строительства Союзного государства. Журналисты считают, что называть однозначным победителем в этой ситуации белорусского лидера нельзя.

Чем ближе подходил конец 2019 года, тем пристальнее общественность России и Белоруссии следила за переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам интеграции двух стран в рамках строительства Союзного государства. Журналисты считают, что называть однозначным победителем в этой ситуации белорусского лидера нельзя.Переговоры об интеграции России и Белоруссии в 2019 году не завершились принятием однозначного решения, констатируют эксперты. Александр Лукашенко успешно использовал все свои ораторские приемы и политические возможности, чтобы максимально отсрочить время начала этого процесса."Если целью Лукашенко в 2019 году было сохранить независимость и суверенитет Беларуси, то он ее достиг – новая интеграционная программа пока не подписана", – сообщает сайт belsat.eu. Однако, отмечают журналисты, называть президента Белоруссии однозначным победителем в этой ситуации нельзя."Лукашенко начал интеграционные переговоры, рассчитывая получить от Москвы скидки на газ и компенсацию за "налоговый маневр". Достичь этого он не смог, при том негативные последствия "маневра" уже начали сказываться на экономике Беларуси. Поэтому говорить о том, что Лукашенко перехитрил Путина, не приходится", – уверены эксперты.Материал дополняется.