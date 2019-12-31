Морская переправа Сахалин – материк 31 декабря приостановила работу из-за непогоды в Татарском проливе.

Морская переправа Сахалин – материк 31 декабря приостановила работу из-за непогоды в Татарском проливе.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в паромном отделе Сахалинского морского пароходства.Отмечается, что Дизель-электроходы "Сахалин-9" и "Сахалин-10" будут пережидать сильные метель и ветер на материковой стороне переправы.Собеседник агентства подчеркнул, что движение судов от Холмска до Ванино планируется открыть 2 января 2020 года.30 декабря на территории 11 муниципальных образований Сахалина и Курил региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение.