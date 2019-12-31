Статистики посчитали цены на продукты на семью из четырех человек

Специалисты Владимирского отделения Центробанка посчитали, во сколько обойдется для жителей нашего региона новогодний стол.Праздничное угощение в 2020 году вышло чуть дороже прошлогоднего. Рождественский стол на семью из четырех человек, который украсят традиционные блюда - "Жаркое из свинины", "Цыпленок табака", бутерброды с красной икрой, закуски, фрукты и шампанское обойдется в 4057 рублей. Получается, что годовая инфляция этого меню - 1,5%.Сэкономить владимирцам удалось за счет снижения цены на мясо. "Цыпленок табака" стал дешевле на 3,3%, свинина для жаркое - на 10%, даже овощи, по информации статистиков, стали дешевле. Подорожало шампанское - на 0,9%, колбасы - на 1,1%, лимоны - на 14,8%, апельсины - на 10,4%, яблоки - на 8,9%, рыба - на 7,6%, сыр - на 11,5%, а шоколадные конфеты - на 5,7% и шоколад - на 7,1%.Кроме того, в Центробанке не забыли и о любимых всеми салатах - "Оливье" и "Селедка под шубой". "Селедка под шубой" подорожала на 5,6%, а "Оливье" подешевел на 4%.