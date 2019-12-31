Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел по фактам применения к ним пыток со стороны СБУ и батальона Азов (запрещен в РФ), однако никакого движения в суде по этим делам нет.

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел по фактам применения к ним пыток со стороны СБУ и батальона "Азов" (запрещен в РФ), однако никакого движения в суде по этим делам нет.Как передает РИА Новости, об этом пострадавшие и их адвокат проинформировали общественность.Речь идет о Вячеславе Бирюкове, Александре Стельниковиче, Викторе Скрипнике и Евгении Дружинине, которые были задержаны украинскими силовиками еще в августе 2014 года. По версии Киева все четверо входили в группу Олега Недавнего с позывным "Мангуст" и участвовали в боестолкновениях в Мариуполе 9 мая 2014 года.Однако за пять лет Украине не удалось доказать их вину, несмотря на пытки.По словам Бирюкова, его многократно били, в том числе прикладом автомата в лицо, тыкали ножом в ноги, а также на специальном крюке подвешивали к потолку и душили. Он подчеркнул, что экзекуции проходили в Мариуполе в здании СБУ, куда периодически наведывались боевики "Азова" – поиздеваться над заключенными.Стельникевич прошел страшную нелегальную тюрьму в аэропорту Мариуполя, в которой, как он выразился, "людей там много замордовали".Всем четырем удалось добиться возбуждения дел по фактам пыток против них, но до суда пока не дошло.Ранее сообщалось о том, что 29 декабря более 100 человек вернулись из украинских тюрем в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском с другой.