Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА Россия сегодня на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, сообщает РИА Новости.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, сообщает РИА Новости.Дезир напомнил, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список ЕС и он настоятельно советует Таллину воздерживаться от введения ненужных ограничений в работе иностранных журналистов.Так представитель ОБСЕ отреагировал на скандал, связанный с угрозами, которые департамент полиции и погранохраны Эстонии распространил в отношении сотрудников Sputnik Эстония, сообщив им, что если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией, то против них будут возбуждены уголовные дела, на основании того, что в 2014 году ЕС ввел санкции против ряда юридических и физических лиц в России.