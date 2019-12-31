Российская Федерация не может внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, так как страна не ратифицировала соответствующую конвенцию.

Российская Федерация не может внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, так как страна не ратифицировала соответствующую конвенцию, сообщили РИА Новости в международной организации.Депутат Госдумы Виктор Зубарев ранее предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России​​​.В список могло войти несколько категорий, включающих традиционные для новогоднего стола блюда и напитки — салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, заливное холодец и "Советское шампанское", развлечения — семейный просмотр художественного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", массовые гулянья, катания на санях и санках, игры в снежки, вырезание бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина и другое.