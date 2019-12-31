Предновогодний ажиотаж: в столичных аэропортах пик наплыва пассажиров. Только из Домодедова, судя по количеству проданных билетов, за сутки вылетит 50 тысяч человек. 22 тысячи отправятся на новогодние каникулы за границу. Пассажирам советуют заранее регистрироваться на рейсы и приезжать как минимум за три часа до вылета. К максимальной нагрузке готовятся и в других воздушных гаванях.

Предновогодний ажиотаж: в столичных аэропортах пик наплыва пассажиров. Только из Домодедова, судя по количеству проданных билетов, за сутки вылетит 50 тысяч человек. 22 тысячи отправятся на новогодние каникулы за границу. Пассажирам советуют заранее регистрироваться на рейсы и приезжать как минимум за три часа до вылета. К максимальной нагрузке готовятся и в других воздушных гаванях.Здесь, в аэропорту, сегодня будет очень тесно. Уже чувствуется, что пассажиров больше, чем обычно. В авиакомпаниях подсчитали: треть всех вылетающих на новогодние праздники взяли билеты именно на 30 декабря.Повышенная нагрузка ляжет и на все наземные службы, так что совет от бывалых путешественников — приезжать в аэропорт сегодня лучше за три часа до вылета.Так точно успеете сдать багаж и зарегистрироваться на рейс, распечатать посадочный талон и пройти все зоны контроля. С раннего утра в Шереметьеве ажиотаж: большие очереди на пунктах досмотра, в зоне вылета и у стоек регистрации.- Летим домой, в Германию. Приезжали посмотреть новогоднюю Москву, впечатления — восхитительные!- Мы были на море уже несколько раз в Новый год. В прошлом году — в Финляндии, но уже по Европе хочется.- Вы каждый год так на новогодние каникулы?- Ну не каждый, но последние годы — да.- Настроение — отличное, едем в Будапешт на Новый год! Всех — с наступающим Новым годом!Несмотря на увеличенный пассажиропоток, столичные аэропорты готовы к бесперебойной работе. Все вылеты и прилеты — по расписанию. Усилены дежурные смены. В круглосуточном режиме работает медицинский пункт.Еще один совет, чтобы избежать неприятных сюрпризов: если вы собираетесь на новогодние каникулы за границу, лучше заранее проверить свои долги. Сделать это можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, то служба может запретить выезд за границу.Мы поговорили с пассажирами и выяснили, кто куда летит. Самые загруженные — внутренние рейсы. Самые популярные — Петербург, Краснодар, Сочи, Минводы и Крым. Среди зарубежных направлений самые популярные — Ереван, Баку, Кишинев, Прага и другие.