Мероприятия проходили в областном центре

В минувшую субботу на территории областного центра сотрудниками Госавтоинспекции проведено рейдовое мероприятие по сплошной проверке водителей автотранспорта. Главной целью мероприятия было выявление фактов «нетрезвой» езды. Сформированными группами нарядов ГИБДД из 4 экипажей в количестве 10 инспекторов ДПС в потоке транспорта проверялся каждый водитель. В рамках проведения профилактического мероприятия было проверено 148 автотранспортных средств, выявлено 2 факта нарушений Правил дорожного движения РФ указанной направленности, а именно 1 факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и 1 факт отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения при управлении транспортным средством (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ).Также в ходе проведения мероприятия был выявлен факт использования поддельного водительского удостоверения при управлении транспортным средством. Около 19.45 был остановлен автомобиль «ЗАЗ» под управлением мужчины 1991 года рождения, который предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. При проверке по базам данных было установлено, что данное водительское удостоверение принадлежит другому лицу. Молодой человек пояснил, что купил водительское удостоверение через Интернет. Мужчина был доставлен в ОП№1 УМВД России по городу Владимиру.Проводимые мероприятия по массовым проверкам оказывают влияние на осознание водителями, склонными к управлению транспортом в состоянии опьянения, повышенного риска быть остановленным сотрудниками полиции, и, как следствие, остаться без прав на срок до 2 лет и получить штраф в размере 30 тысяч рублей.Профилактические мероприятия будут продолжены в дальнейшем и в других районах области.