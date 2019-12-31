В столице Ингушетии трое неизвестных напали с оружием на пост ДПС. По данным агентства Интерфакс, злоумышленники подъехали на автомобиле к правоохранителям и открыли по ним огонь из ..

В столице Ингушетии трое неизвестных напали с оружием на пост ДПС. По данным агентства "Интерфакс", злоумышленники подъехали на автомобиле к правоохранителям и открыли по ним огонь из автомата.В результате стрельбы один сотрудник ДПС погиб, еще двое правоохранителей получили ранения. Двое нападавших были убиты ответным огнем, передает "". О состоянии третьего злоумышленника не сообщается.