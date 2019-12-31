В этот день полицейские подарили детям маленькую сказку...

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вместе с членом Общественного Совета Александром Зайцевым поздравили воспитанников детского сада № 1474 с наступающим 2020 годом.Традиционно в преддверии Нового года по всей России проходит акция «Полицейский Дед Мороз». В дошкольном учреждении № 1474 в районе Ховрино г. Москвы состоялась очередная встреча полицейского Деда Мороза с маленькими детьми.Встречу провели сотрудники Отделения по связям со СМИ подполковник внутренней службы Наталья Анашкина и Екатерина Паремузова, сотрудник ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО старший лейтенант полиции Роман Мажинский и член Общественного совета при УВД Александр Зайцев.В этот день полицейские подарили детям маленькую сказку. Дед Мороз загадывал загадки, слушал стихи, рассказанные ребятами в честь новогодних праздников. Снегурочка водила с малышами хоровод и пела песенки про елочку. После чего, полицейские поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, подарив сладкие новогодние подарки.Провожая Деда Мороза со Снегурочкой, сотрудник ОГИБДД Роман Мажинский напомнил детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и наглядно показал, как работают спецсигналы и в каких случаях они применяется.Ребята сказали гостям спасибо и тепло помахали им вслед. Дед Мороз со Снегурочкой пообещали снега к Новому году и на машине ДПС уехали в сказочную страну, оставив приятные впечатления у малышей.Пресс-служба УВД по САО8 (495) 601-03-29