Накануне 2020 года Максим Виторган решил подвести итоги уходящего. Актер неожиданно поделился подробностями расставания с бывшей женой Ксенией Собчак.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-12-2019-polnaya-fignya-vitorgan-raskryl-sensacionnuyu-detal-rasstavaniya-s-sobchak.html" target="_blank">Полная фигня: Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак</a> - Накануне 2020 года Максим Виторган решил подвести итоги уходящего. Актер неожиданно поделился подробностями расставания с бывшей женой Ксенией Собчак.
[url=https://33live.ru/novosti/31-12-2019-polnaya-fignya-vitorgan-raskryl-sensacionnuyu-detal-rasstavaniya-s-sobchak.html]Полная фигня: Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак[/url] - Накануне 2020 года Максим Виторган решил подвести итоги уходящего. Актер неожиданно поделился подробностями расставания с бывшей женой Ксенией Собчак.