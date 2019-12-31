Эвелина Бледанс в очередной раз эпатировала публику. Артистка порадовала
поклонников горячими снимками с отдыха в Пхукете.
Эвелина Бледанс в очередной раз эпатировала публику. Артистка порадовала
поклонников горячими снимками с отдыха в Пхукете.
Звезда
нежится под теплыми солнечными лучами. Эвелина Бледанс разместила в соцсети
довольно горячее фото, на котором предстала в откровенном образе. "Компанию" ей
составили два очень спелых ананаса.
Примечательно, что,
находясь в Таиланде, на территории комплекса Centara Boutique Collection,
артистка решила провести канун Нового года традиционно – за просмотром одного
из федеральных каналов.
"По вечерам у нас на вилле работает телевизор, и вижу, как
никогда, многих исполнителей. Сейчас снова смотрю на Лайму Вайкуле на Первом и
убеждаюсь, что она по-прежнему самая стильная на нашей эстраде. Глаз невозможно
оторвать – какая магия!" – написала Эвелина. Также она
поинтересовалась у фолловеров, кого они ждут на экране в праздничные дни.
30 Дек 2019 в 6:26 PST
Внимание поклонников
привлекли сочные фрукты в руках . "Как Вам не стыдно? Сидите
травите душу такими спелыми ананасами, что их аромат из дисплея телефона
чувствуется! Стервушка", – поругал телезвезду один из подписчиков.
отдыхает на пляже Май Кхао.
Там в прошлом году отпуск провела Анастасия Волочкова. Май Кхао входит
в число лучших пляжей Таиланда и значительно отличается от известного
многим людного Патонга.