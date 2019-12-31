Эвелина Бледанс в очередной раз эпатировала публику. Артистка порадовала поклонников горячими снимками с отдыха в Пхукете.

Эвелина Бледанс в очередной раз эпатировала публику. Артистка порадовалапоклонников горячими снимками с отдыха в Пхукете.Звезданежится под теплыми солнечными лучами. Эвелина Бледанс разместила в соцсетидовольно горячее фото, на котором предстала в откровенном образе. "Компанию" ейсоставили два очень спелых ананаса.Примечательно, что,находясь в Таиланде, на территории комплекса Centara Boutique Collection,артистка решила провести канун Нового года традиционно – за просмотром одногоиз федеральных каналов."По вечерам у нас на вилле работает телевизор, и вижу, какникогда, многих исполнителей. Сейчас снова смотрю на Лайму Вайкуле на Первом иубеждаюсь, что она по-прежнему самая стильная на нашей эстраде. Глаз невозможнооторвать – какая магия!" – написала Эвелина. Также онапоинтересовалась у фолловеров, кого они ждут на экране в праздничные дни.30 Дек 2019 в 6:26 PSTВнимание поклонниковпривлекли сочные фрукты в руках . "Как Вам не стыдно? Сидитетравите душу такими спелыми ананасами, что их аромат из дисплея телефоначувствуется! Стервушка", – поругал телезвезду один из подписчиков.отдыхает на пляже Май Кхао.Там в прошлом году отпуск провела Анастасия Волочкова. Май Кхао входитв число лучших пляжей Таиланда и значительно отличается от известногомногим людного Патонга.