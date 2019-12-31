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<a href="https://33live.ru/novosti/31-12-2019-polugolaya-evelina-bledans-poxvastalas-svoimi-sochnymi-ananasami.html" target="_blank">Полуголая Эвелина Бледанс похвасталась своими сочными ананасами</a> - Эвелина Бледанс в очередной раз эпатировала публику. Артистка порадовала поклонников жаркими снимками с отдыха в Пхукете.