В подмосковных Котельниках грузовик сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. Последствия смертельной аварии сняли на видео.

В подмосковных Котельниках грузовик сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. Последствия смертельной аварии сняли на видео.ДТП произошло около 14 часов 30 декабря у дома 13 в районе Белая Дача. По последним данным, бабушка с двумя внучками попыталась перейти дорогу перед КамАЗом, но оказались в "слепой зоне" — водитель тяжелой машины попросту не заметил пешеходов.Самосвал переехал пятилетнюю девочку, от полученных травм она скончалась на месте. Ее полуторагодовалая (по другим данным, ей полтора месяца) сестра получила травмы и была госпитализирована. Судя по кадрам с места, пострадала и бабушка девочек, но о ее состоянии ничего не сообщается.