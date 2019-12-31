Один погибший и трое пострадавших в результате аварии на трассе Таврида. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В понедельник, 30 декабря, на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя под Симферополем произошла авария с фатальным исходом.По предварительным данным, озвученным СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции, водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом MAN.В результате инцидента погиб предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулем грузовика. Еще три человека, в том числе – два пассажира автобуса, получили травмы различной степени тяжести.