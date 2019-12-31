МИД России предупредил соотечественников, которые сейчас находятся в Австралии, об эвакуации 30 тысяч жителей в юго-восточном штате Виктория из-за быстрого распространения природных пожаров. Взять пламя под контроль не удается. Ситуацию усугубляет жаркая и засушливая погода.

МИД России предупредил соотечественников, которые сейчас находятся в Австралии, об эвакуации 30 тысяч жителей в юго-восточном штате Виктория из-за быстрого распространения природных пожаров.Взять пламя под контроль не удается. Ситуацию усугубляет жаркая и засушливая погода, передает "Россия 24".Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии уже достиг столицы штата Виктория — Мельбурна.Последние несколько недель огненная стихия не отпускала Новый Южный Уэльс, Сидней регулярно оказывался в дымовой завесе.В штате объявили режим ЧС. Погибли двое пожарных, троих госпитализировали с тяжелыми ожогами.Огонь на 30 процентов сократил численность коал. Несмотря на то, что пожары в Австралии, где сейчас лето, не редкость, такой катастрофической ситуации ещё не было.Премьер-министру ранее пришлось извиняться, что во время ЧП он уехал на Гаваи.Скотт Моррисон досрочно прервал отпуск и возвратился в Сидней.Между тем, власти приняли решение не распространять на этот город полный запрет на разведение огня, так что традиционный новогодний фейерверк в Сиднее все-таки состоится.