Андрей Разин резко ответил артисту, назвавшего его администратором. В ближайшее время он подаст в суд.

Андрей Разин резко ответил артисту,назвавшего его администратором. В ближайшее время он подаст в суд.Участники продюсер группы "Ласковый май" назвал предательством слова Льва Лещенкона ток-шоу, где тот окрестил Андрея Разина администратором, который выдаетсебя за певца. Он просто вне себя от гнева.Андрей Разинпристыдил Льва Лещенко. "Стыдно, просто стыдно слушать от вас,профессионального человека. Я понимаю, что вас жаба душит, что Разинобошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этимипроститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вамничего плохого не имел, вы просто стали заодно с такими какЛера, как Басков… сели просто за один стол с проституткамии превратились сами в проститутку", – цитирует продюсера .Андрей Разин намерен отстаивать свою честь идостоинство. В ближайшие дни он подаст в суд иск против Андрея Малаховаи всех, кто присутствовал на его шоу. По его мнению, напрограмме устроили "вранье, ложь, дискредитацию" егоимени.Материал дополняется