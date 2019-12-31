Максим Галкин показал очередной смешной момент из жизни своей семьи – сына Гарри и дочери Лизы. Юморист снял видео, в котором его наследники устроили спонтанное выступление.

Максим Галкин показал очередной смешной момент из жизни своей семьи – сына Гарри и дочери Лизы. Юморист снял видео, в котором его наследники устроили спонтанное выступление.На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат Гарри. "Предновогоднее настроение", – подписал ролик Максим Галкин в своем "Инстаграм".В конце выступления дуэт попросил зрителей наградить их большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся в полную силу. Поклонники одарили детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой комплиментами. "Ну, Лиза, актриса", "Лиза, даже на таком детском инструменте исполнила хит своей мамы", "Просто прелесть!", – высказались фолловеры.30 Дек 2019 в 11:55 PST