По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает "Интерфакс".Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили некоторые аспекты развития российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства. Главы государств подробно рассмотрели вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России."Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран", — говорится в сообщении.