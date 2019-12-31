В Китае рабочий на 30-м этаже здания шагнул в открывшиеся двери лифта, не заметив, что кабина не пришла. Он пролетел 22 этажа и только на восьмом ухватился за металлический трос. К счастью, телефон работал, и мужчина смог вызвать спасателей. Благодаря специальным перчаткам обошлось без травм.

В Китае рабочий чудом остался жив, пролетев 22 этажа. Как сообщает местная пресса, мужчина ждал лифта на 30-м этаже здания.Двери открылись и он, не глядя, шагнул вперед. Однако оказалось, что сама кабина не пришла.Рабочий пролетел до 8-го этажа и только там смог ухватиться за металлический трос лифта.Через некоторое время он обнаружил, что на телефоне есть сигнал, и вызвал спасателей.Они прибыли через 5 минут и вызволили несчастного, который провисел в шахте около 20 минут.Рабочий натерпелся страху, но никаких травм, к счастью, не получил, поскольку был в специальных перчатках, сообщает AsiaOne.