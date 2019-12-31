Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения во главе государства и выразил благодарность от лица народа Чечни за стабильность, мир и уничтожение международного терроризма.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения во главе государства и выразил благодарность от лица народа Чечни за стабильность, мир и уничтожение международного терроризма.На своей странице в социальной сети Кадыров написал, что в Чечне "бесчинствовал международный терроризм", его целью было уничтожение государства. Владимир Путин взял на себя ответственность за судьбу России и отлично справился с этой задачей. Постепенно во всех сферах был наведен порядок. Владимир Путин вместе с первым президентом Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыровым уничтожил терроризм, сохранив целостность России. На референдуме народ Чечни сделал свой выбор – быть вместе с Россией, передает РИА Новости.Рамзан Кадыров подчеркнул: время, когда Путин стал президентом России, было самым трудным: в экономике царил хаос, кризис охватил всю страну. По словам главы Чеченской Республики, с тех пор Россия, пройдя через многие испытания, окрепла и стала сильной державой.Кадыров добавил, что народ Чечни выражает искреннюю благодарность Владимиру Путину за мир, стабильность и восстановленные города и села. "Разрешите доложить: готов по первому приказу выполнить любое ваше поручение!" – написал Рамзан Кадыров.