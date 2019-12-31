В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское Динамо на льду Минск-Арены в Белоруссии обыграло местное Динамо со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Роберт Мамчицс и Картер Эштон, забросившие шайбы на 20-й и 54-й минутах соответственно.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское "Динамо" на льду "Минск-Арены" в Белоруссии обыграло местное "Динамо" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Роберт Мамчицс и Картер Эштон, забросившие шайбы на 20-й и 54-й минутах соответственно.Рижане прервали серию из девяти поражений и с 29 очками занимают 11-е место в Западной конференции, а минчане, потерпевшие 12-е поражение кряду, в ней же расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Гиртса Анкипанса в субботу, 4 января, на выезде сыграют с "Барысом", а команда Крэйга Вудкрофта днем ранее в Череповце сыграет с местной "Северсталью".