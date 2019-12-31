Известный блогер Лена Миро обвинила журналистку Ксению Собчак в наглом вранье. Дескать, телеведущая, подводя итоги года, преувеличила собственные достижения.

Известный блогер Лена Миро обвинила журналистку Ксению Собчакв наглом вранье. Дескать, телеведущая, подводя итоги года, преувеличиласобственные достижения.Лена Миро отреагировала на пост Ксении Собчак в соцсети, вкотором блондинка хвасталась успехами. По словам журналистки, за 2019 год ейудалось сделать популярное шоу на ютуб, попасть в рейтинг самых цитируемыхперсон страны, заработать на рекламе и выйти замуж за любимого человека.Между тем Лена Миро восторга Ксении Собчак не разделяет.Обозревательница предполагает, что на деле не все так радужно, как говорит поклонникамжурналистка. Более того, по мнению блогера, все проекты теледивы – "полный провал".Якобы ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" не пользуется популярностью у народа."Собчак конем ворвалась на видеохостинг, поняла, что никомутам неинтересна, и, словно инстаграмная Бузова, по привычке начала накручиватьподписоту и просмотры ботами", – высказалась Миро.Что же касается цитируемости, то, по словам Лены, гордитьсятут нечем. В этот рейтинг сейчас попадают все без разбора."Сегодня любой идиот, зашедший к Малахову, получит ИЦ (Индексцитируемости – Прим.ред) намного выше Ксении. Если считать мусорный наборотсылок к Собчак чем-то значимым, то тогда самая значимая в нашей странеженщина – Диана Шурыгина", – добавила обозревательница.20 Дек 2019 в 2:51 PSTНапоследок Лена Миро отметила, что о поспешном браке с КонстантиномБогомоловым стоило вообще промолчать. Красивого в их истории любви мало."Если наставить рога мужу, а потом официально стать самкойбогомола – достижение года, то в такие достижения можно добавить и фотосессиюгениталий, которую отослали мужу подруги. Такого нормальный человек постыдилсябы, а не публично бы этому радовался", – размазала Лена Миро.