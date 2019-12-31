Представители Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации для действий в случае задержки самолета. В ведомстве отметили, что в такой ситуации пассажиры имеют право отказаться от полета, ..

Представители Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации для действий в случае задержки самолета. В ведомстве отметили, что в такой ситуации пассажиры имеют право отказаться от полета, сообщаетПри этом авиакомпания обязана будет выплатить клиенту полную стоимость билета даже в том случае, если он является "невозвратным". Кроме того, пассажир может подать заявление на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика. Также клиент может потребовать с фирмы бесплатное предоставление дополнительных услуг.