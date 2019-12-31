Завод Уралтрансмаш передал российским вооруженным силам очередную партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2, также известных под названием Мста-С

Завод "Уралтрансмаш" передал российским вооруженным силам очередную партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2, также известных под названием "Мста-С", сообщает агентство ТАСС.Обновленная САУ отличатся от предшественников, прежде всего, новой системой управления огнем, которая позволяет быстрее наводиться на цель и эффективнее ее обстреливать. Кроме того, в нее интегрированы электронные карты, что упрощает ориентирование на местности.В остальном, батарея из 8 самоходок "Мста-С" все также способна за минуту выпустить по противнику свыше 3 тонн боеприпасов и уйти с позиции до того, как вражеская артиллерия попытается открыть ответный огонь.Обычный осколочно-фугасный снаряд орудие выпускает на расстояние до 24 километров, дальнобойный с газогенератором – до 29 километров. Плюс, "Мста-С" способна применять высокоточный, управляемый боеприпас "Краснополь". Радиус его действия всего 20 километров, зато им можно без пристрелки, с первого выстрела попасть в цель размером с автомобиль.Именно "Краснополь" уничтожил группу сирийских террористов, которая атаковала российскую военную базу "Хмеймим" в 2017 году.