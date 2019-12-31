Российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко, который отбывает заключение в американской тюрьме.

Российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко, который отбывает заключение в американской тюрьме. Он приговорен к 20 годам заключения по обвинению в транспортировке крупной партии наркотиков. Сам Ярошенко вину отрицает, напоминает телеканал "Россия 24".По словам дипломатов, россиянин старается держаться, несмотря на отсутствие надлежащей медицинской помощи.