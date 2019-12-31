В последний день 2019 года станут известны все участники четвертьфинала чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Для продолжения борьбы за награды сборной России необходимо побеждать команду из Германии.

В последний день 2019 года станут известны все участники четвертьфинала чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Для продолжения борьбы за награды сборной России необходимо побеждать команду из Германии.В группе А определились все четвертьфиналисты – это команды Швеции, Финляндии, Швейцарии и Словакии. Проигравшей все четыре встречи команде Казахстана предстоит борьба за выживание. В группе В более запутанная ситуация. Команды США (8 очков после 4 встреч) и Канады (6 после 3) гарантировали участие в 1/4 финала. Сразу три команды – сборные Чехии, России и Германии набрали по 3 очка. Одна из них окажется лишней.31 декабря канадцы играют с чехами, а россияне с немцами. Если наша сборная выиграет в основное время, дополнительное или даже в серии буллитов, то она окажется в числе четвертьфиналистов. Подопечные Валерия Брагина не имеют права на любое поражение. В этом случае им придется впервые в истории бороться за выживание. В случае равенства очков с командой Чехии, чехи окажутся выше россиян из-за победы в личной встрече.Если же наши хоккеисты обыграют немцев, то они займут либо четвертое, либо третье место, при условии победы чехов над канадцами. Если сборная России завершит групповой этап на четвертом месте, то она сыграет с победителем группы А. Если россияне придут на промежуточный финиш третьими, то их соперником станет команда, занявшая второе место в другом квартете. Матч сборных России и Германии начнется в 17 часов. Канадцы и чехи выйдут на лед в 21.00.