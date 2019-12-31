Кадровые специалисты прогнозируют, что в будущем тысячи россиян будут сокращены на работе из-за развития технологий. В частности, менее востребованными станут курьеры, поскольку дронами ..

Кадровые специалисты прогнозируют, что в будущем тысячи россиян будут сокращены на работе из-за развития технологий. В частности, менее востребованными станут курьеры, поскольку дронами доставлять грузы проще, сообщаетЭксперты считают, что в условиях автоматизации производства сотрудникам следует постоянно обучаться новому и идти в ногу со временем. Работодателям, в свою очередь, рекомендуют вкладываться в образование и повышение квалификации своих работников, поскольку квалифицированных специалистов остается все меньше.