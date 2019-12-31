Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по займам не должен превышать размер самого долга в более, чем полтора раза. Эта норма распространяется на пени и штрафы, ..

Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по займам не должен превышать размер самого долга в более, чем полтора раза. Эта норма распространяется на пени и штрафы, передаетКак сообщает , уже принятые в 2019 году меры позволили сократить количество игроков на рынке кредитования населения. В частности, ограничения привели к ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков.