В первый день нового 2020 года вступает в силу новые ограничения предельного долга по займам и кредитам. Общая сумма начисленных процентов, комиссий, штрафов и неустоек отныне не сможет превышать размер долга более чем в полтора раза.

Нововведение касается займов, взятых с 1 января 2020 года. Это не первое ограничение по переплатам, которое было введено в России. Предыдущее вступило в силу в начале 2019 года, 28 января. Согласно тем мерам, размер предельной задолженности снизили до величины, превышающей сумму долга не более чем в два с половиной раза. А с 1 июля 2019 года этот размер был ограничен двойной суммой долга.Ограничения касаются только тех займов, которые были взяты в период действия соответствующих норм. Так, не более чем в полтора раза будут переплачивать заемщики, которые возьмут ссуду начиная с 1 января 2020 года.После установления дневной процентной ставки на уровне 1% займы стали дешевле, и люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и их бОльшие суммы. В дальнейшем мы ожидаем, что этот процесс продолжится, — сказала директор саморегулируемой организации МиР Елена Стратьева.