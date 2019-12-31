31 декабря исполняется 20 лет с момента, когда Владимир Путин стал временно исполняющим обязанности президента России. К этому юбилею на сайте Кремля выложили исторические фото- и видеокадры с главой государства.

31 декабря исполняется 20 лет с момента, когда Владимир Путин стал временно исполняющим обязанности президента России. К этому юбилею на сайте Кремля выложили исторические фото- и видеокадры с главой государства.Пока что доступен архив по 2004-й год включительно, более поздние материалы появятся в ближайшие недели. В числе опубликованных съемок — первое видеообращение Путина в 1999 году.Появились также кадры 2000 года, когда Владимир Путин прилетел в Грозный на боевом истребителе Су‑27 в качестве второго пилота-штурмана.Через несколько дней после избрания президентом Путин посетил учения Северного флота в Баренцевом море. Глава государства выходил в море на атомном подводном крейсере "Карелия".В сентябре того же года российский президент побывал в Японии, где, помимо всего прочего, вышел на татами. А в декабре 2000 года поплавал с дельфинами во время визита на Кубу.На сайте Кремля также выложены кадры поездки российского лидера в Чечню — сразу после гибели главы республики Ахмата Кадырова. Руководитель региона был убит в результате теракта 9 мая 2004 года.Еще одна съемка 2004 года. Президент посещает Артек, где встречается со школьниками, пережившими бесланский теракт.