Пятилетняя девочка погибла, а ее полуторагодовалая сестра получила серьезные травмы в результате наезда КамАЗа в подмосковных Котельниках.

Пятилетняя девочка погибла, а ее полуторагодовалая сестра получила серьезные травмы в результате наезда КамАЗа в подмосковных Котельниках, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.Смертельное ДТП произошло днем 30 декабря у дома 13 в районе Белой Дачи. Самосвал наехал на девочек, когда они пересекали проезжую часть по переходу. От полученных травм пятилетний ребенок скончался на месте, полуторагодовалую девочку госпитализировали, о ее состоянии ничего не сообщается.В настоящее время инспекторы опрашивают водителя тяжелой машины.