В матче молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная США на льду Остравар-Арены в овертайме обыграла хозяйку турнира национальную команду Чехии со счетом 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0).

В матче молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная США на льду "Остравар-Арены" в овертайме обыграла хозяйку турнира национальную команду Чехии со счетом 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0).У победителей встречи голами отметились Шейн Пинто (4-я минута), Артур Калиев (22), Джек Друри (27) и Коул Кофилд (64), а у чехов две шайбы забросил Либор Забрански (10, 19) и одну – Петр Чайка (49).Американцы одержали третью победу кряду и с восемью очками вернулись в лидеры группы В, на второй строчке расположились канадцы (6 очков), обе сборные вышли в плей-офф турнира. Третье место занимают чехи (4), четвертое – россияне (3), пятое – немцы (3).В заключительном матче турнира Чехия во вторник, 31 декабря, сыграет с Канадой, Россия встретится с Германией. Сборная США же завершила свое выступление на групповом этапе.