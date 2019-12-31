Три человека, в том числе сотрудник МЧС, утонули в Куйбышевском районе Калужской области, еще четверо находятся в больнице с сильным переохлаждением.

Три человека, в том числе сотрудник МЧС, утонули в Куйбышевском районе Калужской области, еще четверо находятся в больнице с сильным переохлаждением, сообщает KalugaNews.ru.Трагедия разыгралась днем 29 декабря на озере близ села Жерелево. Толщина льда на нем, по данным местных властей, не превышала 2-3 сантиметров, но это не остановило любителей зимней рыбалки. Пятеро из них в какой-то момент оказались в ледяной воде, причем двое выбраться самостоятельно не смогли.Сотрудники МЧС попытались добраться до продрогших отца и сына по уложенной на лед лестнице, но когда 52-летний спасатель уже был готов вытаскивать главу семьи, лед под ним провалился. Погибли и спасатель, и двое рыбаков, в больнице с сильным переохлаждением находятся четыре человека, причем один сотрудник МЧС — в реанимации.Погибший спасатель будет посмертно представлен к государственной награде, его похоронят с почестями.